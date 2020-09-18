Pilli: 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2088



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21



Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218



Toplam Vaka Sayısı- 672

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4