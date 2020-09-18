Çavuşoğlu: Kıbrıs müzakerelerine kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ve Kıbrıs müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama şöyle:

” Yunan gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili alçakça bir manşet attı. Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık.

Annan planı bildiğiniz gibi başarısız oldu. Kimin çözüm istediğini kim çözüm istemediği gördük.

Biz Cenevre’de çok açık bir şekilde söyledik. Biz federasyonu son defa müzakere ediyoruz. Tekrar etmeyeceğiz. Sayın Akıncı da aynı şeyi söyledi.

Orada da Rum tarafı geri adım attı. Kıbrıs müzakerelerine kaldığımız yerden başlamamız mümkün değil.

Kıbrıs meselesinde başarısız olacak yeni bir maceraya atılmanın hiçbir anlamı yoktur.”