Pilli: 2 yeni vakayla toplam sayı 64’e yükseldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bugün yapılan test sayısı: 82

Bugünkü vaka sayısı: 2

Kaybedilen hasta sayısı: 0

Toplam test sayısı: 1,103

Toplam vaka sayısı: 64

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 1

Toplam Taburcu Sayısı: 29

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 34

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 3

Dün kaybettiğimiz Alman vatandaş dışında, hayatını kaybeden hastamız yoktur. Alman hasta ile ilgili çok yanlış haberler yapıldı. Ölmüş olduğunu duyurdular. Resmi kanaldan gelmeyen hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Selim Çelik adlı bir TC vatandaşını kaybettik. Çelik, 24.03.1965 Düzce doğumlu, Türkiye vatandaşıdır. 55 yaşındaydı. Dün, 13.30’da Lefkoşa Hastanesi’ne müracaat ettiler. Hastanın durumu ağırdı. Hemen içeri aldık ve iki Covid testi yaptık. İkisi de negatif çıktı. Hastaya, zatürre teşhisi koyduk. Hastanın, analizinde, siroz, hiper tansiyon ve diyabet de bulundu. Hasta yoğun bakıma alındı, bugün 10.45’te hastamızı kaybettik. Bu hasta Covid-19’dan kaybedildi iddiası asılsızdır.

Bakan Pilli, kktc vatandaşı pozitif vakaların bölgesel dağılımını duyurdu. Buna göre, Lefkoşa’da 9, İskele-Karpaz’da 13, Lapta’da 4, Beyarmudu’nda 3, Girne’de 2 ve Mağusa’da 3 pozitif vakamız vardır.

Pilli açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Lefkoşa Devlet Hastanesi, karantina hastanesi oldu. Yarından itibaren Kolan Hastanesi merkez hastanemiz olacaktır. Koordinasyon merkezimiz de olacaktır. Oraya müracaat eden hastalar, orada muayene olacak. Yarın konuyla ilgili daha detaylı açıklama yapılacaktır.