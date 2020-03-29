KıbrısManşet

Pilli: 2 yeni vakayla toplam sayı 64’e yükseldi

29 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bugün yapılan test sayısı: 82

Bugünkü vaka sayısı: 2

Kaybedilen hasta sayısı: 0

Toplam test sayısı: 1,103

Toplam vaka sayısı: 64

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 1

Toplam Taburcu Sayısı: 29

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 34

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 3

Dün kaybettiğimiz Alman vatandaş dışında, hayatını kaybeden hastamız yoktur. Alman hasta ile ilgili çok yanlış haberler yapıldı. Ölmüş olduğunu duyurdular. Resmi kanaldan gelmeyen hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.

Selim Çelik adlı bir TC vatandaşını kaybettik. Çelik, 24.03.1965 Düzce doğumlu, Türkiye vatandaşıdır. 55 yaşındaydı. Dün, 13.30’da Lefkoşa Hastanesi’ne müracaat ettiler. Hastanın durumu ağırdı. Hemen içeri aldık ve iki Covid testi yaptık. İkisi de negatif çıktı. Hastaya, zatürre teşhisi koyduk. Hastanın, analizinde, siroz, hiper tansiyon ve diyabet de bulundu. Hasta yoğun bakıma alındı, bugün 10.45’te hastamızı kaybettik. Bu hasta Covid-19’dan kaybedildi iddiası asılsızdır.

Bakan Pilli, kktc vatandaşı pozitif vakaların bölgesel dağılımını duyurdu. Buna göre, Lefkoşa’da 9, İskele-Karpaz’da 13, Lapta’da 4, Beyarmudu’nda 3, Girne’de 2 ve Mağusa’da 3 pozitif vakamız vardır.

Pilli açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Lefkoşa Devlet Hastanesi, karantina hastanesi oldu. Yarından itibaren Kolan Hastanesi merkez hastanemiz olacaktır. Koordinasyon merkezimiz de olacaktır. Oraya müracaat eden hastalar, orada muayene olacak. Yarın konuyla ilgili daha detaylı açıklama yapılacaktır.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Özel sektörden hükümete rest

Özel sektörden hükümete rest

29 Mart 2020
Photo of ALPET’ten Kovid-19’a savaş

ALPET’ten Kovid-19’a savaş

29 Mart 2020
Photo of Sağlık personelinden “imdat çığlığı”

Sağlık personelinden “imdat çığlığı”

29 Mart 2020
Photo of Tatar’a göre üç hafta Pilli’ye göre üç ay

Tatar’a göre üç hafta Pilli’ye göre üç ay

29 Mart 2020
Photo of İtalya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

İtalya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

28 Mart 2020
Photo of 64 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

64 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

28 Mart 2020
Photo of 8 kişi yasağa uymadı

8 kişi yasağa uymadı

28 Mart 2020
Photo of LTB ve Adademir işbirliği ile sağlık çalışanlarına bina tesis edildi

LTB ve Adademir işbirliği ile sağlık çalışanlarına bina tesis edildi

28 Mart 2020
Photo of KKTC’de vaka sayısı 62’ye yükseldi

KKTC’de vaka sayısı 62’ye yükseldi

28 Mart 2020
Photo of Pilli: Karpaz’da vaka sayısı 12-13

Pilli: Karpaz’da vaka sayısı 12-13

28 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı