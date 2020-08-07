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Pilli: 2 kişi taburcu edildi

7 Ağustos 2020
KKTC koronavirüs

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1851 olduğunu, 2   pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı .

Bakan Pilli, pozitif vakalardan birinin hava yolu ile diğerinin ise gemi yoluyla ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

7 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1851

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 79.819

Toplam Vaka Sayısı- 165

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 137

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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