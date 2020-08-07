Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti

7 Ağustos 2020
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediye binası için, “Çok iyi düşünülmüş, planlanmış bir bina. Çevreye uyumlu, çevre dostu bir bina” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Şubat ayı sonunda hizmete açılan ve ülkenin ilk ekolojik binası olma özelliğini taşıyan Girne Belediyesi hizmet binasının bazı birimlerini de gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyarette yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi yeni binasının resmi açılışına, o gün yaşanan bazı olumsuz gelişmeler nedeniyle katılamadığını anımsatarak, o nedenle Belediyeyi şimdi ziyaret ettiğini söyledi.

Güzel bir hizmet binasına kavuştuğu için, Belediye Başkanı Güngördü, Belediye Meclis Üyelerini ve Girne halkını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunun öncülüğünü yapan Sayın Başkana ve mimarisini tasarlayan Ali Yapıcıoğlu’na da ayrıca takdirlerimi iletmek isterim. Görebildiğim kadarıyla, çok iyi düşünülmüş, planlanmış bir bina. Çevreye uyumlu, çevre dostu bir bina. Halkın, hizmetlerini çok fonksiyonel bir şekilde alabileceği bir bina. Girne Belediyesi bu mekanıyla birlikte Girne halkına çok daha güzel hizmetler üretecek, bunu gözlemlemek mümkün. Tekrar hayırlı olsun” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “ÖZ KAYNAKLARLA TAMAMLANDI”

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı Belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Belediye binasını 28 Şubat günü hizmete açtıklarında birkaç olumsuz gelişme olduğunu, çok sayıda kişinin kendilerini ziyaret edemediğini ifade eden Güngördü, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni hizmet binasının herhangi dış bir kaynak ve kredi kullanmadan, belediyenin öz kaynakları ile tamamlandığını söyledi.

Güngördü, yeni hizmet binasının çevre dostu, yeşil bir yapı olduğunu, 20 Kw elektrik de ürettiklerini ifade etti.

 

 

 


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