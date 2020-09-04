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Pilli: 10 yeni pozitif vaka

4 Eylül 2020

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

 

 

 

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

 

 

 

 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

 

 

 

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

 

 

 

 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

 

 

 

 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196

 

 

 

 

Toplam Vaka Sayısı- 371

 

 

 

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274

 

 

 

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93

 

 

 

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35

 

 

 

 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

 

 

 

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

 

 

 

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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