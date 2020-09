Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti. YSK’nın 14 numaralı duyurusunda başvuru sırasına göre ilan edilen adaylar şöyle: Mustafa Akıncı (Bağımsız), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP), Kudret Özersay (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Erhan Arıklı (YDP), Fuat Çiner (MDP), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız). Adaylara itirazı olanlar, yarın ve Pazar günü, 09.00-17.00 saatleri arasında YSK’ya başvuru yapabilecek. Please visit https://brtk.net for more informationOKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>

