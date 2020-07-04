KıbrısManşet

Pilli: 1 pozitif vaka tespit edildi

4 Temmuz 2020
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC, sağlık, vaka, test , covid 19, koronavirüs

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 889 olduğunu, 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugün yapılan 889 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkemize gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, bugün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 5 ’e çıktığını söyledi.

Herşeyden önce sağlık diyen Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

4 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 889

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 40.989

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “PCR testi tek başına yeterli değil karantina uygulanmalı”

“PCR testi tek başına yeterli değil karantina uygulanmalı”

3 Temmuz 2020
Photo of Tatar:Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekiyor

Tatar:Sağlığın korunması için maddi kaynak gerekiyor

3 Temmuz 2020
Photo of İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’a karantina uygulamayacak

İngiltere, Türkiye ve Kıbrıs’a karantina uygulamayacak

3 Temmuz 2020
Photo of Havadis uyardı, yetkililer faaliyete geçti

Havadis uyardı, yetkililer faaliyete geçti

3 Temmuz 2020
Photo of Başbakan Tatar Çetinkaya Spor Kulübü yönetimini kabul etti

Başbakan Tatar Çetinkaya Spor Kulübü yönetimini kabul etti

3 Temmuz 2020
Photo of El-Sen Olağan Genel Kurulu yarın

El-Sen Olağan Genel Kurulu yarın

3 Temmuz 2020
Photo of Rezervasyonlu yolcular PCR sonucunu otelde bekleyecek

Rezervasyonlu yolcular PCR sonucunu otelde bekleyecek

3 Temmuz 2020
Photo of AÇ GÖZLÜLER YÜZÜNDEN TOPLU KATLİAM YAŞANABİLİR…

AÇ GÖZLÜLER YÜZÜNDEN TOPLU KATLİAM YAŞANABİLİR…

3 Temmuz 2020
Photo of ETS Tur: Turist beklemek büyük hayal

ETS Tur: Turist beklemek büyük hayal

3 Temmuz 2020
Photo of Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü 74 yaralı

Havai fişek fabrikasında patlama: 2 ölü 74 yaralı

3 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı