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Pilli: 1 pozitif vaka 3 kişi taburcu

13 Kasım 2020
Ali Pilli





Bakan Ali Pilli toplam 2653 test yapıldığını, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

  • Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653
  • Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
  • Ülke dışından gelen vakalar –  1
  • Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
  • Yerel vakalar –
  • İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
  • Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
  • Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165
  • Toplam Vaka Sayısı- 990
  • İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
  • Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
  • Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
  • Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37
  • Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
  • Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-





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13 Kasım 2020

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