Pilli: 1 pozitif vaka 3 kişi taburcu

Bakan Ali Pilli toplam 2653 test yapıldığını, 1 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2653 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını , 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
13 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
- Bugün Yapılan Test Sayısı: 2653
- Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
- Ülke dışından gelen vakalar – 1
- Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
- Yerel vakalar –
- İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
- Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
- Yapılan Toplam Test Sayısı- 242.165
- Toplam Vaka Sayısı- 990
- İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 943
- Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 42
- Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 5
- Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 37
- Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
- Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-