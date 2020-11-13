Türkiye’de Covid-19 nedeniyle 93 can kaybı, 3045 yeni hasta

Türkiye’de son 24 saatte 149 bin 942 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Türkiye’de güncel verilere göre, son 24 saatte 149 bin 942 Covid-19 testi yapıldı, 3 bin 45 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 10 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 348 bin 804’e çıktı.

Toplam test sayısı 15 milyon 893 bin 833’e ulaştı. Hasta sayısı 407 bin 939, vefat sayısı 11 bin 326, ağır hasta sayısı 3 bin 356 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000’den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin” açıklaması yaptı.