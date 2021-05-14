Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın’ tablosu 103 milyon dolara satıldı

20'nci y\u00fczy\u0131l sanat\u0131n\u0131n en \u00fcnl\u00fc isimlerinden \u0130spanyol ressam\u00a0Pablo Picasso'nun 'Pencerenin yan\u0131nda oturan kad\u0131n (Marie-Therese)' eseri ABD'deki\u00a0m\u00fczayede evinin d\u00fczenledi\u011fi a\u00e7\u0131k art\u0131rmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) sat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin New York \u015fehrinde Christie\u2019s m\u00fczayede evi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen a\u00e7\u0131k art\u0131rmada, \u00fcnl\u00fc ressam\u00a0Pablo Picasso\u2019nun \u2018Pencerenin yan\u0131nda oturan kad\u0131n (Marie-Therese)\u2019 adl\u0131 tablosu\u00a0103 milyon (875 bin 330 TL)\u00a0dolara sat\u0131ld\u0131.\r\n'MAR\u0130E THERESE'N\u0130N GEN\u00c7L\u0130\u011e\u0130'\r\nChristie's m\u00fczayede evinde eserle ilgili yer alan bilgiye g\u00f6re, Marie Therese'nin gen\u00e7li\u011finden\u00a0esinlenen Picasso, s\u00f6z konusu eserini\u00a01932 y\u0131l\u0131nda resmetti\u011fi ifade edildi.\r\n\u00dcnl\u00fc ressam, 25 Ekim 1881 tarihinde Malaga\u2019da do\u011fdu.\u00a0Resim sanat\u0131na olan yetene\u011fi k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocukken\u00a0fark edilen Picasso, sanat hakk\u0131ndaki ilk bilgilerini ayn\u0131 zamanda bir ressam olan babas\u0131 Jose Ruiz Blasco\u2019dan \u00f6\u011frenmi\u015fti.\r\n\r\n