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Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın’ tablosu 103 milyon dolara satıldı

14 Mayıs 2021
Pencerenin yanında oturan kadın





20’nci yüzyıl sanatının en ünlü isimlerinden İspanyol ressam Pablo Picasso’nun ‘Pencerenin yanında oturan kadın (Marie-Therese)’ eseri ABD’deki müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 103 milyon dolara (875 bin 330 TL) satıldı.





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14 Mayıs 2021


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