PGM 1. Yardımcısı Eybil Efendi yaşamını yitirdi

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 1. Yardımcısı Eybil Efendi hayatını kaybetti.

Efendi’nin vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm polis camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

PGM mesaj yayınladı

ACI KAYBIMIZ

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Eybil EFENDİ’yi, yakalanmış oldugu amansız hastalıktan dolayı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum Genel Müdür Yardımcımız Eybil EFENDİ için yarın (30.06.2022) saat 11:30’da Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlenecektir. Polis Genel Müdürlüğü’ndeki törenin ardından, öğle namazını müteakip Minareliköy Camiisinde kılınacak cenaze namazının ardından naaşı Minareliköy Mezarlığına defnedilecektir. Tüm Polis Teşkilatının ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.