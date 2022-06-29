PGM 1. Yardımcısı Eybil Efendi yaşamını yitirdi

Polis Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Eybil Efendi 1. Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Eybil Efendi, bug\u00fcn hayata g\u00f6zlerini yumdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolis Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc (PGM) 1. Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Eybil Efendi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nEfendi'nin vefat\u0131, ba\u015fta ailesi olmak \u00fczere t\u00fcm polis camias\u0131n\u0131 ve sevenlerini yasa bo\u011fdu.\r\n\r\nPGM mesaj yay\u0131nlad\u0131\r\nACI KAYBIMIZ\r\nPolis Genel M\u00fcd\u00fcr I. Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Eybil EFEND\u0130'yi, yakalanm\u0131\u015f oldugu amans\u0131z hastal\u0131ktan dolay\u0131 kaybetmenin derin \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fc i\u00e7erisindeyiz. Merhum Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131m\u0131z Eybil EFEND\u0130 i\u00e7in yar\u0131n (30.06.2022) saat 11:30'da Polis Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde t\u00f6ren d\u00fczenlenecektir. Polis Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ndeki t\u00f6renin ard\u0131ndan, \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Minarelik\u00f6y Camiisinde k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan naa\u015f\u0131 Minarelik\u00f6y Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilecektir. T\u00fcm Polis Te\u015fkilat\u0131n\u0131n ve yasl\u0131 ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz.\r\n\r\n\r\n\r\n