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Pfizer/BioNTech’in aşısının adı açıklandı: Comirnaty

22 Aralık 2020
Pfizer/BioNTech’in aşısının adı açıklandı: Comirnaty



BioNTech ile Pfizer’in geliştirdiği aşının adı Comirnaty olarak açıklandı. 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının piyasaya sürülmesi hedefleniyor.



devlet piyangosu





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22 Aralık 2020


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