Ebola’yı keşfeden doktor: İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek

Covid-19 pandemisinin buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen ve 1976’da Ebola virüsünü keşfeden Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel ölümcül virüsle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.
Tüm dünya yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisine karşı ölüm kalım mücadelesi verirken, bilim insanları insan faaliyetlerinin neden olduğu habitat yıkımı ve doğal kaynakların aşırı tüketimi nedeniyle gelecekte çok daha büyük salgınların görüleceğini tahmin ediyor. Covid-19 pandemisinin buzdağının görünen yüzü olduğunu söyleyen ve 1976’da Ebola virüsünü keşfeden Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel ölümcül virüsle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.