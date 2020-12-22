Ebola’yı keşfeden doktor: İnsanlık Covid-19’dan daha kötü salgınlar görecek

“İNSANLIK AFRİKA’DAN ORTAYA ÇIKACAK POTANSİYEL VE ÖLÜMCÜL VİRÜSLERLE KARŞI KARŞIYA”

1976’da Ebola virüsünün keşfedilmesine yardımcı olan ve o zamandan beri Afrika’da ortaya çıkan yeni patojenleri araştıran Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum’a göre, insanlık Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan bilinmeyen sayıda yeni ve potansiyel olarak ölümcül virüsle karşı karşıya bulunuyor. CNN International’a konuşan Tamfum, “Şimdi yeni patojenlerin ortaya çıkacağı bir dünyadayız. İnsanlar yeni tip corona virüs salgınından daha fazlasına hazır olmalı” açıklamasını yaptı.

1970’li yıllarda genç bir araştırmacı olan Muyembe, hastaların yaklaşık yüzde 88’inin ölümüne neden olan gizemli bir hastalığın kökenini tespit etmek için alınan kan örneklerini Belçika ve ABD’deki laboratuvarlara yolladı. O zamanlar Zaire olarak bilinen hastalık daha sonra “Ebola” adını aldı. Ebola’nın tespiti ise, Afrika’nın yağmur ormanlarının en ücra kısımlarını Batı’daki yüksek teknoloji laboratuvarlarına bağlayan bir zincire dayanıyor.