Petridis: Eğitimler deniz güvenliği alanında olacak

Rum Savunma Bakanlığı görevini yeni devralan Haralambos Petridis, görevini devralmasının ardından ilk demecini Fileleftheros gazetesine verdi.

Demecinde, ABD ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerinin yükselişte olduğunu dile getiren Petridis, Amerikan silah piyasasının, işbirliği yöntemlerini incelenme yetkisiyle birlikte, iki ülke arasındaki ortak komite çerçevesinde, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) için ekstra bir seçenek olarak değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

Politikalarının, stratejik olarak dostane ilişkiler kurdukları ülkelerin gelişmiş savunma sanayilerinden yararlanmak olduğunu dile getiren Petridis, RMMO mensuplarının ABD’de eğitilmesini öngören ve IMET olarak da bilinen askeri işbirliği programına da değindi.

Programın, ABD’nin 2021 akademik yılının başlangıcını teşkil eden 2020 yılının Ekim ayında başlamasının beklendiğini dile getiren Petridis, Rum Yönetimi için 2021 ekonomik yılında 500 bin dolar, 2022 yılı içinse 750 bin dolar öngörüldüğünü ifade etti.

Petridis, büyük ihtimalle RMMO’ya verilecek olan eğitimlerin, liderlik becerilerinin geliştirilmesi, siber savunma ve deniz güvenliğiyle alakalı olacağını da belirtti.

Demecinde Yunanistan, Fransa ve İtalya’yla olan savunma işbirliklerine de değinen Petridis, devlet olarak çokça yatırım yaptıkları bir eksenin ise, uluslararası savunma diplomasisi işbirliklerinin daha da geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

“Türkiye’nin bir kez daha meydan okuduğu ve provoke ettiği oldukça kritik bir dönemde bulunduklarını” da iddia eden Rum bakan “faaliyet ve işbirliklerinin (devam etmeleri halinde) bu tahriklerin etkili bir şekilde ele alınması için artacağını” öne sürdü.

Gazeteye demecinde, Amerika’nın Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması konusunun, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlarının iç prosedürleriyle alakalı bir konu olduğunu da ifade eden Petridis, olumlu yöne doğru faaliyetlerde bulunduğunu sözlerine ekledi.