Boğaz Piknik Alanı temizleniyor

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün duyarlılığı ile Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı…

Nidai Güngördü: “Boğaz piknik alanına koyduğumuz çöp konteynerleri bile çalınıyor!”

Boğaz piknik alanı ile ilgili sosyal medyada gündeme getirilen çöp sorunu ve çevre kirliliği ile ilgili olarak hemen harekete geçen Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in girişimleri ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün duyarlı yaklaşımı ile Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekiplerince, Boğaz piknik alanında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi tarafından geniş bir alanda ve sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, ilk etapta yaklaşık 100’den fazla çöp torbası katı atık toplandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, basına açıklamalarda da bulundu.

Başkan Güngördü, kamuya açık alanların temizliğinin ve korunmasının, bu alanları kullananlara ait olduğunu belirterek, ülkede ender bulunan piknik alanları arasında en fazla tercih edilen Boğaz piknik alanının durumunun iç açıcı olmadığını, burayı kullananların bölgeye gereken duyarlılığı göstermediğinin altını çizdi.

Girne Belediyesi’nin sorumluluk alanı olmamasına rağmen, Belediye olarak dönem dönem bölgede temizlik çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Güngördü, bölgeye birçok çöp konteyneri yerleştirdiklerini, ancak bölgeyi kullanan vatandaşların duyarsızlığı neticesinde, bölgeye yerleştirdikleri çöp konteynerlerinin bile çalındığını ya da tahrip edildiğini belirtti.

Bugün gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in kendisi ile irtibata geçmesi üzerine başlattıklarını belirten Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, geniş çaplı başlatmış oldukları temizlik çalışmalarının 20 Temmuz Pazartesi günü de devam edeceğini açıkladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Boğaz piknik alanında başlatmış oldukları temizlik çalışmalarının ilk gününde yaklaşık 100’den fazla çöp torbası katı atık toplandığını, bu atıkların arasında, özellikle bu sıcak havalarda en fazla yangına sebebiyet veren kırık cam şişelerinin de bulunduğuna dikkat çekti.

Güngördü, en iyi temizliğin kirletmemek olduğunun altını çizerek, vatandaşların daha duyarlı davranmaları gerektiğini, bunun da en önemli vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.