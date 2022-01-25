Perseverance’tan yeni keşif: Mars’ta yaşam olabilir

NASA’nın Kızıl Gezegen’e gönderdiği ve geçen yıl Şubat ayında Mars’a ulaşan uzay aracı Perseverance’ın son keşfi bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Araç, mor kayaçlar buldu.

Mikroskobik canlıların daha önce dünyada kayaçlar üzerinde renkli izler oluşturduğunu hatırlatan bilim insanları, bu mor izlerin de Mars’ta yaşamın kanıtı olabileceğini ifade ediyor.

Uzaydaki bir başka görevli James Webb de son durağında

NASA, James Webb teleskobunun planlanan konuma ulaştığını “Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık.” sözleriyle duyurdu.

Teleskobun yerleştiği konum hem güneşin hem de dünyanın çekimine kapılmayacağı bir nokta.

Göreve yaz aylarında başlayacak

Karanlık tarafında ısının sıfırın altında 225 santigrad derece olduğu teleskobun yaz aylarında göreve başlaması planlanıyor.

James Webb teleskobu, yaklaşık 13 buçuk milyon yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama’dan sonra galaksilerin nasıl oluştuğunu çözebilmek için veri toplayacak.

7 tonluk uzay teleskobu, 25 Aralık 2021’de Fransız Guyanası’nda yer alan Kourou Uzay Üssü’nden, fırlatılmıştı.