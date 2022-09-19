Perseverance Mars’tan ‘inanılmaz taş örnekleri’ topladı

NASA’nın Mars’ta görev yapan uzay aracı Perseverance, gezegendeki ilk görevini tamamlamak üzere.







NASA robotu ilk görevi olan birçok farklı taş örneğini topladı. Bu örnekleri toplamasının ardından uzay aracı Dünya’ya getirilerek sonraki misyonlar için hazırlanacak.





Aracın Mars’a ulaşmasının üzerinden 17 ay geçti. Jezero Krateri’ adı verilen bölgeye giden araç, bilim insanlarına göre, çok başarılı işler yaptı, çok iyi örnekler topladı ve gezegende yaşam belirtisi bulmak için çalışmayı mükemmel şekilde sürdürecek durumda.

Gezegende şu an yaşam olup olmadığı araştırılmıyor. Mars’ın zorlu çevre şartları, bu ihtimali bir hayli düşürüyor. Perseverenace, bunun yerine Jezero’nun bir göl olduğu milyarlarca yıl öncesine ait biyolojik izleri araştırıyor.

Bilim insanları, bu çok eski tarihin “inanılmaz taş örneklerinde” saklı olduğuna inanıyor. Bu örnekler önümüzdeki birkaç ay boyunca bir depoda saklanacak ve incelenecek.