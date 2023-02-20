Perşembe ve Cuma günü yer yer yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Perşembe ve Cuma günü yer yer yağmur bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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hava durumu sıcaklık düşecek

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren hava sıcaklığının düşeceğini, perşembe ve cuma günü de yer yer hafif yağmur beklendiğini açıkladı.

 Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava raporuna göre, bölge, alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Havanın, yarın ve çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Perşembe ve Cuma günü yer yer hafif yağmurlu; Cumartesi günü parçalı bulutlu; Pazar ve Pazartesi günü de açık az bulutlu geçmesi bekleniyor.

 En yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyretmesi; rüzgarın da genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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Tags:hava durumukıbrısKKTCYağmur
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