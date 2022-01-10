Perşembe gününe kadar yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi Perşembe gününe kadar yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Ocak tarihlerini kapsayan döneme ilişkin hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu öğleye kadar sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı çok bulutlu ve sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Rüzgar da periyodun ilk iki günü güney ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.