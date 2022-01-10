Dünya’da son 7 yıl “en sıcak yıllar” olarak kayıtlara geçti

Son 30 yıllık referans dönemle karşılaştırıldığında, ortalamanın üstüne en fazla çıkan sıcaklık değerlerine sahip bölgeler arasında, ABD ve Kanada’nın batı kıyısından başlayıp Kuzey Doğu Kanada ve Grönland’a kadar uzanan şeridin yanı sıra Orta ve Kuzey Afrika ile Orta Doğu’nun büyük bir kısmı yer aldı.

Ortalamanın altına en fazla inen sıcaklık değerlerine sahip bölgeler ise Sibirya’nın batısı ve en doğusu, Alaska ve Büyük Okyanus’un ortası ve doğusu, Avustralya’nın çoğunluğu ile Antarktika’nın bazı bölgeleri oldu.