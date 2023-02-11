Perihan Çetiner ve Asya Tülek hayatını kaybetti

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde 33 cansız bedene ulaşıldı.
Aileleri, Asya Tülek’in cansız bedenini teşhis ederken, yakınları kaybından dolayı duydukları üzüntüyü sosyal medyadan duyurdu.
Şimdiye kadar; Pamir Konuklu, İbrahim Yakula, Doruk Akın, Lavin Kalaycı, Duygu Kalaycı, Özgür İçme, Fahri Arkar, Alp Akın, Mükiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazif Dağlı, Osman Çetintaş, Hasan Bilgen, Kağan Selim İş, Aras Aktuğralı, Hayal Gençalioğlu, Atakan Celal Konuklu, Selin Karakaya, Mehmet Arif Altak, Serin İpekçioğlu, Aykan Ekiz, Nehir Çevik, Bedriye Yeniçeri, Ecem Yeniçeri, İzcan Nurluöz, Mustafa Sabancı, Havin Kılıç, Nehir Çevik, Ali Karasel, Asya Tülek, Perihan Çetiner’in cansız bedenine ulaşıldı.