Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için çağrı yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için çağrı yaptı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu, tüm siyasi partileri, bilim ve çevre örgütleri ile sivil toplumu çabalarını birleştirerek, Akkuyu nükleer santral planlarını sonlandırması için baskı yapmaya çağırdı.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, binlerce insanı öldüren, yüzlerce binayı enkaza çeviren, şehir ve köyleri yerle bir eden korkunç depremin ardından Türkiye ve Suriye’de yaşanan son trajediye dikkat çekilerek, 2023 yılı Ekim ayına kadar faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu Nükleer Santrali’nin tüm bölge için yüksek risk taşıdığını ileri sürdü.


Açıklamada, “şiddetli depremlerin olabileceği bir bölgede yer alacak olan Akkuyu projesi, sadece Türkiye için değil, tüm Akdeniz bölgesi için büyük bir tehdit oluşturacaktır” ifadelerine yer verilerek,  büyük bir deprem olasılığına ve Akkuyu’daki hasarların etkisine vurgu yapıldı.

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Tags:AKKUYU NÜKLEER SANTRALİKıbrıs Nükleer Karşıtı PlatformuKKTC
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