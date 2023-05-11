Performans Sanatları Festivali için başvurular 14 Mayıs’a kadar

Buffer Fringe Performans Sanatları Festivali’ne başvurular cumartesime kadar kabul edilecek.

Dayanışma Evi’nden yapılan duyuruda, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek festivali 5-7 Ekim tarihlerinde Lefkoşa’da yapılacak.

Bu yıl “Dönüm Noktası” teması ile düşünülen festivalde yenilikçi ve özgün çalışmaların teşvik edildiği kaydedildi. Festivale katılan sanatçılar bin 200 Euro finansal desteğin yanında, fon geliştirme desteği, prova alanları, performansın ve yaratım sürecinin duyurusu konusundaki desteklerden de faydalanabileceği belirtildi.

Dayanışma Evi websitesi, [email protected] veya +357 22 445 740 ve +90 548 834 57 40 numaralı telefonlardan daha fazla bilgi alınabilecek.