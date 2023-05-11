Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası’nda sırada 2.yarışlar var

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya’nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan sezonun ikinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun ikinci yarışını yine Cemsa Sporting Center’de gerçekleştirecek. 14 Mayıs Pazar sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, 10.00’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 11.00’de start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 12.00’de ve final ayağı yarışları 13.45’de başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 15.15’de yapılacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya ROK Cup Karting Şampiyonası ikinci yarışı, Cemsa Sporting Center’de, 1400 metre uzunluğundaki RC1 kodlu pist şeklinde yapılacak. Yarışın kayıtları 13 Mayıs 2023 Cumartesi akşamüzeri 16.00’da tamamlanacak. Ana sponsor Kale Boya’nın yanı sıra Cemsa Sporting Center, Güven Sigorta ve Near East Bank’ın da katkılarıyla yapılacak olan şampiyona Ekim ayında tamamlanacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 10.00-10.40

Sıralama Turları: 11.00-11.50

1.Ayak Yarışları: 12.00-13.20

2.Ayak Yarışları: 13.45-15.05

Rookie Show (4-6 Yaş): 15.15

Ödül Töreni: 16.00