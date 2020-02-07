Pep Guardiola: Messi, Barcelona’da kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’yı çalıştırdığı dönemdeki öğrencisi Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılarak Manchester City’nin yolunu tutacağı hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile sorun yaşadığı için takımdan ayrılabileceği konuşulan Messi’nin Katalan ekibinde kalacağına inandığını söylerken, “Messi, Barcelona’nın oyuncusu ve orada kalacak. Kariyerini Barcelona’da noktalayacak, en azından benim dileğim bu yönde” dedi.

Abidal, Sport’a yaptığı açıklamada Ernesto Valverde döneminde bazı futbolcuların mutsuz olduğunu ve bu yüzden yeterince çalışmadığı söylemişti.