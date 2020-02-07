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Pep Guardiola: Messi, Barcelona’da kalacak

7 Şubat 2020
Lionel Messi
Messi, Barcelona'nın 3-0'lık galibiyetinde ikinci golü attı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona’yı çalıştırdığı dönemdeki öğrencisi Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılarak Manchester City’nin yolunu tutacağı hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada, Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile sorun yaşadığı için takımdan ayrılabileceği konuşulan Messi’nin Katalan ekibinde kalacağına inandığını söylerken, “Messi, Barcelona’nın oyuncusu ve orada kalacak. Kariyerini Barcelona’da noktalayacak, en azından benim dileğim bu yönde” dedi.

Abidal, Sport’a yaptığı açıklamada Ernesto Valverde döneminde bazı futbolcuların mutsuz olduğunu ve bu yüzden yeterince çalışmadığı söylemişti.

Eski takım arkadaşı Abidal’e Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Messi ise, “Herkes kendi işinin sorumluluğu bilmeli ve buna göre davranmalı. İyi oynamadığımız zaman bunu sahadaki futbolcular olarak ilk biz kabul ediyoruz. Eğer futbolcular hakkında konuşacaksanız isim vermelisiniz. Çünkü bu şekilde herkesi töhmet altında bırakıp doğru olmayan söylentileri besleyip yaymış oluyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.



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