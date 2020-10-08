Tarım ve Doğal Kaynaklar Eski Bakanı merhum Fazıl Plümer’in eşi Pembe Plümer hayatını kaybetti.

89 yaşında hayata gözlerini yuman Pembe Plümer’in cenazesi yarın saat 11:00’da Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Pembe Plümer kimdir?

1931 yılında Limasol’da doğan Pembe (Muzaffer) Plümer, Terra Santa Fransız Okulu’ndan mezun olduktan sonra babasının vefatı üzerine Lefkoşa’ya taşındı Pembe Plümer, 1955’te Fazıl Plümer’le evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Çeşitli el sanatlarıyla ilgilenen Plümer yaptığı resimlerle sergiler düzenledi.