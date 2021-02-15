Pekmez: Devlet sporcuları hiç düşünmüyor

Sporcular Yazı Dizisi 37’nin konuğu başarılı bisiklet sporcusu Yıldıray Pekmez oluyor.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki bugünkü konuğu bisiklet sporunun genç isimlerinden Yıldıray Pekmez oluyor. Sporu spor yapanların değerlendirmesi, eleştiri ve öneri getirmesi amacıyla başlattığımı yazı dizimizde 36’ıncı sporcu ile söyleşimizi yayınlıyoruz bugün.

Tüm sporculara yönelttiğimiz soruları Yıldıray’a da yönelttik ve genç sporcu düşüncelerini kısa ve öz şekilde bizlerle paylaştı.

İşte Yıldıray Pekmez’in sorularımıza verdiği cevaplar:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

2020 yılında yaşanan covid-19 süreci tüm sporcuları etkiledi. Tam kapanma ve spordan uzak kalmak çok kötü bir dönemdi. Ardından başlayan antrenman ve müsabaka dönemi güzel geçti, iyi yönetildik.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Bisiklet Federasyonu covid-19 döneminde yaptığı çalışmalar çok iyiydi. Herhangi bir sorun olmadan sezonu tamamladık. 3 ay eve kapalı kaldıktan sonra yeniden başlamak ve yarışları hızlı ve güzel bir şekilde bitirmek önemliydi.

3-Federasyonun lig/kupa/turnuva vb.organizasyonları olmuşsa nasıl buldun? Önerin veya eleştirin ne olur?

Federasyon başkanımız Mustafa Cevdet çok güzel adımlar attı. Yapılan yarışlar, organizasyonlar çok başarılı idi. Sezon açılışı ve kapanışı iyi organize edildi. Yurt içi olsun yurt dışı olsun bize güzel bir sezon yaşattı federasyon ve yönetim.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Sporcular motivasyonlarını kaybetmemek için kendi branşlarında beğendikleri profesyonel sporcuları takip edip onların çalışmalarını izlemelerini tavsiye ederim.

Bu sürecin biteceğini düşünerek motivasyonlarını yüksek tutmalarını asla pes etmemelerini dilerim.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

2020 yılında bireysel sporlar serbestti. Fakat şu anda ülkemizde tekrardan artış gösteren vakalara karşı yine kapandık ve ne yazık ki Devletimiz sporcuları hiç düşünmeden, spor ile ilgili yeni kararlar almadan ilerliyor.