İbrahim Özsoy ile Nostaljik Yolculuk

Nostaljik yolculuğumuzda bugünkü konuğumuz Turgay Kara oluyor. 1968 yılında Yenicami’de futbola başlayan Turgay Kara, Yenicami’de genç takımda 2 şampiyonluk, A takımda 4 lig şampiyonluğu ve 5 de Kıbrıs Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde birçok kupalar kazanan Turgay Kara, 1978’e kadar Yenicami’de, 78-79’da Binatlı, 79-84 yılları arasında Türk Ocağı’nda oynadıktan sonra 1984’te tekrar Yenicami’ye döndü ve 1985-86 sezonu sonunda futbolu bıraktı.

Aktif futbolculuk yaşantısından sonra Yenicami’de 4 sene futbol şube sorumluluğu ardından da teknik direktörlük yapan Turgay Kara, Dikmen, İnönü, Yenicami, Gençler Birliği, Türk Ocağı, Esentepe, Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü ve Çetinkaya gibi kulüplerde teknik direktörlük görevi aldı.

Turgay Kara KKTC Ordu Milli Futbol Takımı ile KKTC Futbol Milli Takım teknik direktörlüğü de yaptı.

Antrenörler Derneği’nde Asbaşkanlık görevini sürdüren Turgay Kara, Kanal T televizyonunda da yorumculuk yapıyor.