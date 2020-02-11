Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’de Yenicami’nin dün akşam Doğan Türk Birliği’ni 4-0 mağlup etmesi ile son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nün en yakın rakibi ile olan puan farkı 6 oldu. Potansiyel şampiyonluk adayı olarak görülen MTG ile Doğan arasındaki puan farkı ise 7’ye çıktı.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı var mı? Var. Ancak performanslara bakıldığında o iş biraz zor artık. Yani kısaca Doğan’ın şampiyonluk bu sene de gitti. Peki ama neden?

Doğan Yenicami’ye karşı ilk maçı da 3-2 kaybetmişti. Sezonun ilk devresinde Cihangir’e 2-0, MTG’ye 2-1, Çetinkaya’ya 3-0 mağlup olmuşlardı. Ocak ile de 1-1 beraberlik vardı. Büyük maç kazanamıyor Doğan. Peki ama neden?

Uzun yıllardır maddi sorun yaşamayan tek takımdır Doğan. Kulübü idare edenlerin kolunu kesin sarı-lacivert kan akacak. Takımı idare edenler deseniz en fazla onlar Doğanlı. Oyuncular kaliteli, yetenekli.. Ama takım büyük maç kazanamıyor ve yıllardır şampiyon olamıyor. Peki ama neden?

Bana göre ligdeki en iyi yerli oyuncu topluluğu Doğan’da var. Ama organize futbol izleyemiyoruz biz Doğan’dan. Dün Yenicami karşısında tek organize atak yoktu. Yedeklerde yeni alınan yabancı Rasaq, Ali Akbulut, Çağrı, Koral ve sakatlıktan dönen Salih oturanlar arasında. Doğan 3 oyuncu değişiklik hakkını bile tam kullanmıyor ama. Üstelik orta sahada Erdinç çıkıp sol beke adam giriyor. Takım kanatlardan oynayacak artık diye düşünüyoruz ama Doğan kanatlardan da oynayamıyor. Peki ama neden?

Doğan’da birşeyler yolunda gitmiyor. Sebebini bilemiyorum. Ama şampiyonluk yarışından kopmaları ligin tadını da kaçıracaktır. Belki çok erken yarıştan koptu, yarış bitti gibi söylemler ama bundan sonra durum zor değişir açıkçası. Ben şahsen Doğan’ın sonuna kadar yarışı kovalayacağını düşünüyorum. Ama başarır mı diye sorarsanız hayır derim.

Yenicami’de Hamitköy maçı sonrası kelle koltukta maça çıkan teknik adam Özgü Bayraktar sezon sonuna kadar koltuğu garantiledi dün akşam. Takım çok güzel futbol oynadı. Soğuk hava, ıslak zemin, hızlı futbol ve ayağa paslarla hücuma kalkan bir Yenicami izledik dün. John’un gelmesi ile tüm takımdaki oyuncularda özgüven patlaması oldu sanki. Motivasyon yenilendi gibi. Ve takım artık büyük maç veya final havasındaki maçlara iyi konsantrasyon sağlıyor ve başarıyorlar.

Tek cümle ile bahsetmek gerekirse Yenicami’yi takım halinde tebrik ederim.