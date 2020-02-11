Işın Karaca, “Zeki Müren gerçek bir fenomendi”

Geçen hafta Teve2 ekranında ilk bölümü yayımlanan Polat Labar’ın sunduğu “Gece Kafası” programının Cumartesi konuğu Türkiye’de ülkemizi başarıyla temsil eden Kıbrıslı sanatçımız Işın Karaca’ydı. Başarılı sanatçımız, son hitleri “Canımın Yarısı” ve “Geri Gelme” ile sunduğu müzik ziyafetinin yanı sıra, güzelliği ve verdiği kilolarla da göz doldurdu. Program boyunca kahkahaları ve neşeli tavırlarıyla yayına renk katan Karaca, yotuberlar hakkında daha önce yaptığı açıklamaları hakkında belki fazla yüklenmiş olabilirim açıklamasında bulundu.

Açıklaması ile geceye damga vurdu

Günümüz fenomenleri konusunda Polat Labar’ın fikrini sorması üzerine Karaca; “Bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi ve her şeyin öncüsü tek bir fenomen söyleyebilirim. O da Zeki Müren’dir. Sahnesi, kıyafetleri, sesi, türkçeyi kullanışı ile kusursuzdu. Daha onun önüne geçecek kimse gelmedi. İlk fenomen kendisidir” açıklaması ile geceye damgasını vurdu.