Spor

Pedallar Erenköy’de döndü

11 Ağustos 2022
Pedallar Erenköy’de döndü






Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü kapsamında Erenköy’de MTB (Dağ Bisikleti) yarışı düzenledi.




Federasyon yöneticileri, hakemler ve sporcular yarış için Erenköy’e gemi ile gittiler. Yarış elit ve master olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.



Elit kategori birincisi 26:26:05’lik derecesiyle Erkan Güngör birinci olurken Emre Kaplan 27:44:60 ile ikinciliği, Arcan Kuzhan da 32:57:28 ile üçüncülüğü elde etti.

Master kategoride ise Ersan Karayeğen 29:32:39’luk derecesiyle birinciliğe ulaşırken Mustafa Katip 31:09:82 ile ikinci, Kemal Palaz da 31:58:51 ile üçüncü oldu.

Yarışmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel olmak üzere çok sayıda bakan, milletvekili, siyasi, askeri ve sivil yetkililer de takip etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

 

Yarış sonuçları şu şekilde:

 

Elit Kategori

1.Erkan Güngör                  26:26:05

2.Emre Kaplan                    27:44:60

3.Arcan Kuzhan                  32:57:28

4.Kemal Ekdal                     33:04:04

5.Ege Erülkü                        35:21:10

6.Berkem Karayeğen          44:04:37

7.Salih Balık                         46:43:05

 

Master Kategori

1.Ersan Karayeğen              29:32:39

2.Mustafa Katip                  31:09:82

3.Kemal Palaz                     31:58:51

4.Şükrü Günsoy                  34:07:60

5.Şafak Güngör                   38:19:43

6.Ecvet Orhon                     41:30:54

7.Mehmet Yavuzhan          -1 Lap



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11 Ağustos 2022






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