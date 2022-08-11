Pedallar Erenköy’de döndü

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü kapsamında Erenköy’de MTB (Dağ Bisikleti) yarışı düzenledi.

Federasyon yöneticileri, hakemler ve sporcular yarış için Erenköy’e gemi ile gittiler. Yarış elit ve master olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.

Elit kategori birincisi 26:26:05’lik derecesiyle Erkan Güngör birinci olurken Emre Kaplan 27:44:60 ile ikinciliği, Arcan Kuzhan da 32:57:28 ile üçüncülüğü elde etti.

Master kategoride ise Ersan Karayeğen 29:32:39’luk derecesiyle birinciliğe ulaşırken Mustafa Katip 31:09:82 ile ikinci, Kemal Palaz da 31:58:51 ile üçüncü oldu.

Yarışmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel olmak üzere çok sayıda bakan, milletvekili, siyasi, askeri ve sivil yetkililer de takip etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yarış sonuçları şu şekilde:

Elit Kategori

1.Erkan Güngör 26:26:05

2.Emre Kaplan 27:44:60

3.Arcan Kuzhan 32:57:28

4.Kemal Ekdal 33:04:04

5.Ege Erülkü 35:21:10

6.Berkem Karayeğen 44:04:37

7.Salih Balık 46:43:05

Master Kategori

1.Ersan Karayeğen 29:32:39

2.Mustafa Katip 31:09:82

3.Kemal Palaz 31:58:51

4.Şükrü Günsoy 34:07:60

5.Şafak Güngör 38:19:43

6.Ecvet Orhon 41:30:54

7.Mehmet Yavuzhan -1 Lap