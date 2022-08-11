ABD Uzay Kuvvetleri robot köpek kullanmaya başlıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Uzay Kuvvetleri’nin Cape Canaveral üssünde devriye gezmeleri için robot köpekler gönderdiğini açıkladı.

ABD ordusunun en genç kolu olan Uzay Kuvvetleri pazartesi yaptığı açıklamada, Ghost Robotics’in “4 ayaklı insansız kara araçlarını (Q-UGV’ler) hasar tespiti ve devriye için konuşlandırdığını” bildirdi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Uzay Kuvvetleri’nin bu köpek benzeri robotları, otomatikleştirilebilecek olan manuel ve tekrarlayan devriye görevlerini yerine getirmek için kullanmayı umduğu belirtildi.

Kennedy Uzay Merkezi ve Cape Canaveral’daki tüm uzay fırlatma operasyonlarından sorumlu birim olan Space Launch Delta 45’in, Q–UGV robot köpeklerini “önemli ölçüde insan mesaisinden tasarruf etmek için” kullanacağı belirtildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan görüntülerde, robot köpekleri kontrol etmek için kullanıldığı anlaşılan bir kumanda tutan personel bir hangarın içinde görülüyor.

Ghost Robotics, internet sitesinde Vision 60 Q-UGV robotlarının, “askerleri, işçileri ve K9’ları hasardan korumak” için “savunma, iç güvenlik ve kurumsal kullanım” amaçlı orta büyüklükte, yüksek dayanıklılığa sahip, çevik, dayanıklı ve 4 mevsim çalışabilen insansız kara araçları olduğunu belirtti.

Yaklaşık 50 kg ağırlığındaki robot köpek, ona otomatik “göz ve kulak” işlevi kazandıracak bir dizi sensörle donatılabilir.

Q-UGV’lerin ayrıca bir iletişim ağının parçası haline gelebileceği de bildiriliyor.

Space.com’un haberine göre, ağları mevcut altyapının ötesinde genişletmek için antenler taşıyabiliyorlar.

Şirket internet sitesinde, “Çevre hiç bilinmese de, görme sensörleri yıpransa veya bozulsa bile, bacaklı robotumuz başarısız olduğunda, kaydığında veya düştüğünde, hemen ayağa kalkıp hareket etmeyi sürdüreceğinden emin olabilirsiniz” açıklamasına yer verdi.

ABD‘deki federal kuvvetler robot köpeklerle daha önce de çalışmıştı.

Bu robotlar ayrıca 2020’de ABD Hava Kuvvetleri tarafından çevre savunma görevleri ve Gelişmiş Savaş Yönetimi Sistemi (ABMS) veri paylaşım ağını test etme sırasında denendi.