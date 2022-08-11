Boccede namağlup lider YDÜ

Erkekler Bocce Ligleri’nde 4.hafta karşılaşmaları dün akşam tamamlandı. Gecenin maçında ligin namağlup iki takımı son şampiyon YDÜ ve Federasyon Kupası sahibi ÖZEV arasında geçti. Üçlü karşılaşmaya Hüseyin-Halit-Remzi ile başlayan YDÜ baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 9-1 alarak setlerde 1-0 öne geçti.

Tekler karşılaşmasında ise Fatih ve Yenal karşılaştı. Yenal’ın formsuz göründüğü karşılaşmada maça tutunan ve güzel bir oyun sergileyen Fatih maçı 9-4 alarak setlere eşitlik getirdi. İkili karşılaşmada ise daha az hata yapan YDÜ seti 9-5, maçı da 3-0 alarak ligde namağlup lider pozisyona yerleşti.

Gecenin diğer karşılaşmalarında ise Girne Üniversitesi, K.Kaymaklıyı 3-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. GÜHAD ise zaman zaman zorlandığı maçta rakibi Taşkınköy SK’yı 2-1 yenerek dördüncü maçında üçüncü galibiyeti aldı.