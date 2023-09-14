Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolu çalışmaları devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolu çalışmaları devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Yapımı 11 Eylül Pazartesi günü yeniden başlayan Yiğitler-Pile yolunda çalışmalar devam ediyor.

İş makineleri, çalışmalara Yiğitler köyü tarafından başlamış durumda.


Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan diplomatik kaynaklar, geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin engelleme girişimi ve yaşanan olayların sonrasında başlayan görüşmelerde bir uzlaşıya yaklaşıldığını belirtti.

Söz konusu kaynaklar, yapımı yeniden başlayan yol çalışmalarında bir sorunla karşılaşmayı beklemediklerini de kaydetti.

Pile’de yaşayan Kıbrıs Türkleri yaklaşık 20 yıldır hayatlarını kolaylaştıracak ve diğer bölgelere ulaşımlarını hızlandıracak Pile-Yiğitler yolunun yapılmasını talep ediyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Yiğitler-Pile yolu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar