Bağımlılığa Karşı Genç Bakış ödüllü resim yarışması için geri sayım başladı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, Gönyeli – Alayköy Belediyesi ve Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği işbirliğiyle yapılacak olan ödüllü resim yarışması için geri sayım başladı. 14-17 yaş gençlerin katılabileceği yarışma için son başvuru tarihi 22 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Yarışma detayları aşağıdaki gibidir:

Ölçü A3 boyutunda, pastel boyayla çizilmiş, etrafında 5 cm. boşluk kalacak şekilde çizilmelidir. Eserlerin arkasına adınız/soyadınız, yaş ve doğum tarihi, iletişim bilgileri, eserinizin adı ve sloganınız not edilmelidir.

14 – 17 yaş aralarındaki yarışmacıların, resimlerini ebeveynleri ile birlikte Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Söz konusu bu sosyal sorumluluk projesine katkı koyan herkese teşekkür belgesi verilecektir.

Eserlerin içinden 1. Seçilene Dizüstü Bilgisayar 2. Seçilene Tablet, 3. Seçilene Bisiklet armağan edilecektir. Son teslim tarihi 22 Eylül 2023 mesai bitimidir. Bu etkinliğin ödül töreni 2 Ekim 2023 tarihinde, saat 17.00’da Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Resim yarışmasına dahil olan herkese katılım teşekkür belgesi verilecektir.

İlgili eserler, 1 hafta boyunca aynı salonda halka sergilenecek ve satışa sunulacaktır. Satılan eserlerin tüm geliri madde bağımlısı gençlerin ihtiyaç ve eğitim faaliyetleri için kullanılacaktır.

Yarışmaya katılan tüm eserlerin satış, sergi ve gelir hakkı Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nda olacaktır.

Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için 0392 227 6435 numaralı telefon aracılığıyla sorumlu kişi Eral Özbeşer’den gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Bağımlılığa karşı duruş içerikli kompozisyonlar resmedilmelidir.

Maddi yetersizliği olup da pastel boya sahibi olamayan gençlere başvurmaları halinde gerekli malzeme komisyon tarafından temin edilecektir.