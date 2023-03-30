Pasha Group Girne Yarı Maratonu’nun basın toplantısı yapıldı

Girne Belediyesi’nin, sevimli dostlar yararına bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği Girne Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü yapılıyor. Girne Belediyesi organizasyonunda ve Pasha Group’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2023 basın toplantısı, tüm sponsorların katılımı ile Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleşti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu, Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komitesi Başkanı Halil Oktunç ve Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından tüm sponsorlara söz verilen basın toplantısının ardından ise tüm misafirler düzenlenen yemeğe katıldı.

ŞENKUL: “TÜM SPONSORLAR ORGANİZASYONUMUZA KUCAK AÇTI”

Maraton için bugüne kadar ve bugünden sonra da katkı koymaya devam edecek olan herkese kendisi, Girne Kenti ve sevimli dostlar adına teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ‘Biz Birlikte Girneyiz’ sloganına uygun bir şekilde sponsorların organizasyona kucak açtığının altını çizdi. Geçekleştirilen organizasyonun oldukça başarılı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Şenkul, bilet satışları ile birlikte yaklaşık olarak bir buçuk milyon Türk Liralık bir katkının toplanacağını öngördüklerini dile getirdi.

TÜM HAYVAN SEVER DERNEKLERİ BİR ARAYA TOPLAMA HEDEFİ

Toplanan bu katkı ile sevimli dostlar için pet otelden başlayarak, tüm hayvan sever derneklerin, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nın çevresinde birleşmesine olanak sağlayacak bir proje yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şenkul, bu sayede sokak hayvanları konusuna da kalıcı bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi. Şenkul, öngörülen bütçenin bu amacı hayata geçirmeye yeterli olacağı yönündeki inancını ortaya koydu.

“MARATON BÜTÇESİ AYRI BİR HESAPTA TUTULUYOR”

Geçmiş yönetimin aksine bu yıl maraton için toplanan paranın ayrı bir banka hesabına yatırılarak, belediyenin hiçbir hesabı ile karıştırılmamasına özen gösterildiğini vurgulayan Şenkul, bu sayede bu paranın amacına uygun olarak kullanılmasının sağlanacağının altını çizdi. Bu amaca hizmet koyan başta Pasha Group olmak üzere tüm sponsorlara ve Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu’na teşekkür eden Şenkul, Girne’nin her anlamda olduğu gibi maraton konusunda da ön plana çıkması hedefini yineledi.

“GİRNE’Yİ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ MARATONLA DA ÖN PLANA ÇIKARMA HEDEFİ”

Maratonu bir spor organizasyonu, sosyal aktivite ve gelir toplama etkinliği olarak görmediklerini, Akdeniz’in incisi olan Girne’yi her alanda olduğu gibi maratonla da ön plana çıkarma hedefleri olduğunu vurgulayan Şenkul, ileride düşündükleri “Go to Kyrenia” konsepti içinde, kenti dünyaya tanıtacak organizasyonlarından birinin de bu maraton olacağını dile getirdi.

PİRİNÇÇİOĞLU: “HER ZAMAN KATKI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

Maraton Ana Sponsoru olan Pasha Group adına konuşma gerçekleştiren Pasha Group CEO’su Uğur Pirinççioğlu konuşmasına “böylesi bir etkinlikte bizlerin katkı sağlamasının öncüsü oldukları için Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a teşekkür ederim.” sözleri ile başladı. Pasha Group olarak gelecek nesillere spor kültürü ile birlikte daha sağlıklı bir yaşamın aşılanmasına olanak sağlayan bu tür etkinliklere oldukça önem verdiklerini vurgulayan Pirinççioğlu, her zaman bu tür organizasyonlara katkı koymaya hazır olduklarının altını çizdi. Maratona tüm halkın katkı koyacağına olan inancını ortaya koyan Pirinççioğlu, bu alamda tüm Kıbrıs halkına teşekkür etti.

TINAZCI: “ŞEHRİN ADINI TAŞIYAN MARATONLAR HER ZAMAN ÖN PLANA ÇIKAR”

30 Nisan Pazar günü saat 07.45 itibarı ile maratonun start vereceğini açıklayan Kıbrıs Türk Atletizm Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Tınazcı, şehirlerin ismi ile anılan maratonların her zaman dünyada ön plana çıktığına işaret etti. Herkes için oldukça değerli olan Girne Kentinin de bu şekilde adını duyurması gailesinde olduklarını hatırlatan Tınazcı, bu amaca hizmet eden herkese teşekkür etti.

OKTUNÇ: “KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRDİK”

Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Spor Komitesi Başkanı Halil Oktunç da belediye olarak Girne yarı maratonunu kısa bir sürede planlayarak hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, katkı ve emek koyan herkese teşekkür etti.

KAŞİF: “MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAK İÇİN ULUSLARARASI STANDARTLARDA PARKUR ONAYI ALDIK”

Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif ise yarı maratonun 4’üncüsünün daha profesyonel şartlarda gerçekleştirileceğini dile getirerek, maratonun marka değerini arttırmak için uluslararası standartlarda parkur onayı aldıklarını belirtti.

Yurt dışından bu gibi organizasyonlara katılan sporcuların, ülke tanıtımına ve spor turizminin gelişmesine önemli katkı sağladığını anımsatan Kaşif, maratona Türkiye, Ukrayna ve Rusya’dan sporcuların da katılacağını belirtti.

21 kilometre yarışının katılım bedelinin 300 Türk Lirası, 10 kilometre yarışının 200 Türk Lirası olduğunu ve online başvuruların devam ettiğini söyleyen Kaşif, 75 Türk lirası katılım ücreti olan 3 kilometrelik halk yürüyüşüne başvuruların 3 Nisan Pazartesi günü başlayacağını dile getirdi.

21 ve 10 km yarışmalarda dereceye girenlere toplam 100 bin Türk Liralık ödül verileceğini 9 yaş kategorisinde de dereceye girenlere sponsorlar tarafından hediye paketleri sunulacağını kaydeden Kaşif, ödül töreninin yarışların ardından Atatürk Anıtı önünde gerçekleşeceğini belirtti