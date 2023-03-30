Marmara, İskele’de rahat kazandı

KKTC Basketbol Federasyonu 2023 Pro Lig heyecanı 3. Hafta maçları ile devam etti.

Dün akşam İskele Spor Salonunda Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Savoy Marmara arasında oynanan maçtan, Savoy Marmara 68-76 galip gelmeyi başardı.

Maçın başından sonuna kadar oyununun kontrolünü elinde tutan Savoy Marmara, ilk periyodun başında 10 sayı üretirken, Caesar İskele Gençler Birliği’nin sayı üretmesine iyi savunmasıyla izin vermedi.

2. Periyodda İskele, ilk periyoda göre daha iyi bir oyun sergilese de, ilk devrenin sonuna Savoy Marmara’nın 40-38 üstünlüğü ile girildi. İkinci devre ise tümüyle Savoy Marmara’nın üstünlüğü ile geçerken 3. Periyodun sonunda fark yine on sayının üzerine çıkarak maç sonucu 68- 76 olarak belirlendi.

Maçta Savoy Marmara adına tecrübeli kaptanı Halil Kutruza’nın yön vermesi ve henüz 16 yaşında olan genç Gökhun Gazioğlu’nun performansları belirleyici olurken, ikilinin yarattığı boşlukları Günay Ertopaloğlu değerlendirerek 20 sayı ile oyunun en skorer ismi oldu.

Caesar Larnaka’da ise Batuhan Tüzmen’nin eksikliği hissedilirken, takım olarak, savunmada önceki maçlarından uzak bir oyun sergilediler.

Maçın sonunda açıklamada bulunan Savoy Marmara koçu Kadri Alagöz: ‘ İyi bir oyunla, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Kulübümüz gençlere önem veren bir düşüncededir. Bu bağlamda Gökhun’un performansı bizim için olduğu kadar, ülke basketbolu için de sevindiricidir. Aramıza katılacak 2 genç yetenek daha var. Onlara da süre vermekten çekinmeyeceğiz. Amacımız gençlerin dinamizmi ile tecrübeyi harmanlayarak başarıya ulaşmaktır ’ dedi.