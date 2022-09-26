Pasha Group, Fenerbahçe’nin 2. Şort Sponsoru Oldu

Pasha Group, Fenerbahçe’nin 2. Şort Sponsoru Old

Fenerbahçe, Pasha Group’un, futbol takımının 2. şort sponsoru olduğunu açıkladı, imza töreni 27 Eylül Salı günü gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Pasha Group’un, futbol takımının 2. şort sponsoru olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün konuya ilişkin olarak yaptığı bilgilendirme şu şekildedir:

2022-2023 sezonuna “Sahne Bizim” diyerek başlayan futbol takımımızın sahadaki mücadelesine destek verecek bir sponsorumuz daha ailemize katıldı.

Turizm ve eğlence sektöründe yüksek kalite ve üstün hizmet ilkesini benimseyen, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile uluslararası standartlarda bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, sağlık alanında yaptığı yeni nesil teknolojilerle besin takviyeleri üreten ve faaliyet gösterdiği her alanda lider olmayı ilke edinmiş Pasha Group, futbol takımımızın 2. şort sponsoru oldu.

Pasha Group logosu, futbol takımımızın 2022-23 sezonunda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında giyeceği şortların sağ arka kısmında yer alacak.

Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz.

İmza töreni 27 Eylül Salı günü gerçekleşecek

Pasha Group’un Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapmış olduğu

”Futbol A takımı 2.Şort Sponsorluğu” anlaşmasının imza töreni 27 Eylül Salı günü

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünün’de düzenlenecektir.



Pasha Group CEO’su Sn. Uğur PİRİNÇÇİOĞLU ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Sn. Burak Ç.KIZILHAN’nın katılımlarıyla düzenlenecek olan imza töreni, saat 13:00’de basına açık olarak gerçekleştirilecektir.