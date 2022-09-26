Kripto Paralarda Marjin İşlemleri

Dünyada piyasalarında pandemi sürecinin getirdiği sıkıntıların hemen ardından Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması döviz kurlarında yeniden ciddi oynamalara sebep oldu. Euro/Dolar paritesinin yanı sıra altın fiyatları da bu durumdan etkilendi ve para piyasalarında zikzaklı görüntüler oluşmaya başladı.

Bu durum haliyle yatırımcıları yaşanan gelişmelerden daha az etkileneceğini düşündükleri ve daha güvenli olarak gördükleri kripto piyasalarına yönlendirdi. Kripto para piyasalarının sanal ortamda bulunması ve piyasa sunucularının yatırımcılarına çok çeşitli kazanç ortamları oluşturması bu piyasaları yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Marjin işlem nedir sorusunun özet şeklinde yanıtlandığı Margex üzerinden yapacağınız küçük bir gezintiyle ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız.

Linki tıklayıp marjin işlemleri hakkında bir fikir sahibi olduysanız, şimdi de kripto paralarda marjin işlemler nelerdir, kaç türlü marjin işlemi vardır, marj uygulanmış kur ne demek, marjin işlemlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir sorularının cevaplarını birlikte öğrenelim.

Marjin ne demek?

Kripto paralarda marjin işlemlerinin ne anlama geldiğinden bahsetmeden önce marjin kelimesinin ne demek olduğunu özetlememizde fayda var.

“Kâr marjı” “marjinal fayda” gibi kavramlarda sık sık işittiğimiz bir marj ve marjin kelimeleri; herhangi bir ticari işlem için, zarar etme ihtimaline karşın ayrılan teminat tutarı olarak tanımlanabilir. Yani marj ne demek ya da marjin nedir sorusuna cevaben; bir nevi ticaretin sigortası gibidir diyebiliriz.

Marjin işlem nedir?

Kripto para piyasalarında ise bu kavram anlamını koruduğu gibi kullanıldığı yere göre yeni bir anlam da kazanıyor. Bu konuyu da şu şekilde ifade edebiliriz.

Marjin, ilk kez gerçekleştirilecek bir kripto para alımında alım yapılabilecek minimum tutarı, yani en düşük poziyon seviyesini belirtirken; mevcut kripto paralarda ise kripto paranın fiyatının belli bir değerin altına düşmesini engellemek üzere bir başka deyişle mevcut pozisyonun likidasyona uğramaması için sağlanması gereken güvence tutarını gösterir.

Marjin türleri: İzole ve çapraz marjin

Marjin nedir sorusuna açıklık getirdikten sonra şimdi de sıra kaç tür marjin vardır sorusunu yanıtlamaya geldi. Kripto para piyasalarında yatırımcıların kullanımına sunulan iki tür marjin vardır. Bunlar, izole marjin ve çapraz marjindir.

Haydi marjin işlem nasıl yapılır konusuna da değinerek kripto para piyasalarındaki marjin türlerini daha yakından inceleyelim.

İzole marjin ne demek?

İzole marjinde, hangi kripto para için işlem yapmak istiyorsanız o kripto paraya ilişkin edindiğiniz pozisyon için ayrı bir marjin belirlemeniz gerekir.

Aslında bu marjin türünde her bir kripto paranıza ayrı bir marjin tahsis etmiş ve böylece genel işlemler konusunda kendiniz için bir kısıtlamaya gitmiş olursunuz. Yani vereceğiniz emirler tüm kripto paralarınız için geçerli olmaz ve hesabınızda bulunan her bir kripto para için ayrı emirler vermeniz gerekir.

Bu marjin türünde açık pozisyonda bulunan kripto paralarınızın likidasyona uğramaması için marjin tutarınızın limitleri kesinlikle karşılaması gerekir. Aksi halde, marjin tutarı gerekli seviyeden daha aşağıda kalacağından pozisyonun likidasyona uğraması ve zarar etmeniz kaçınılmaz olur.

İzole marjin, mevcut kripto paralarınızdan her bir açık poziyon için ayrı olarak tanımlanır ve bu pozisyonlar için izole marjin açmak istediğinizde en az başlangıç marjini kadar veya daha fazla marjini bu pozisyona tahsis etmeniz gerekir.

Böylece açmış olduğunuz bu marjin pozisyon marjini olarak adlandırılır. Bu durumda; bu şekilde oluşturmuş olduğunuz izole marjin sayesinde yaptığınız karlar veya ettiğiniz zararlar diğer pozisyonları etkilemez ve kârınız kısıtlı gibi görünse de zararınız da sınırlandırılmış olur.

Buna ek olarak, izole marjinde bulunan bir özellik ile açık pozisyonlarınız için ön gördüğünüz likidasyon ihtimali, hiçbir şekilde o pozisyon için belirlediğiniz başlangıç marjininden fazla olamaz. Bununla diğer pozisyonlardan elde ettiğiniz kârların erimesi engellenmiş olur ve bu tutarlar likidasyona uğrayan pozisyonları kurtarmak için kullanılmaz.

Çapraz marjin nedir?

Kripto para piyasalarında spread ya da cross marjin olarak da bilinen çapraz marjin, kripto paralarınıza ait açık pozisyonların ortak bir marjini kullanması olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle bir marjinin kripto piyasasında bulunan tüm açık pozisyonlarınız için otomatik olarak paylaştırılmasıdır da denilebilir.

Bu marjin türünde izole marjinden farklı olarak, açık pozisyonlarınızdan birinin likidasyona uğramamak için daha fazla marjine ihtiyaç duyması halinde diğer açık pozisyonlarda bulunan marjin tutarları bu pozisyona yönlendirilir ve pozisyonun likidasyona uğraması engellenerek zarar etmenizin önüne geçilmiş olur.

Yani her bir açık pozisyon için belirlenen marjin tutarları hem kendi likidasyon ihtimaline hem de diğer pozisyonların likidasyon ihtimallerine karşı duyarlı olacak şekilde planlanmıştır. Bu hususu yukarıda verdiğimiz linkten yer alan margex üzerinde çapraz marjin kısmından daha detaylı inceleyebilirsiniz.

Ayrıca, çapraz marjinde kripto paralarınızdan hangisinde bir artış olursa olsun, bu tutar hesabınızdaki diğer açık pozisyonlara –ki bu pozisyonların kaldıraçlı pozisyon olması şarttır- otomatik olarak dağıtılır.

Buradan anlamamız gereken, çapraz marjinde elde edilen kârların marjin olarak dağıtımında da bir paylaşımın olmasıdır. Bu sayede yatırımcılara ait kazançlar açık pozisyonlara sürekli dağıtılarak hiçbir pozisyonun likidasyona uğramaması sağlanır.

Çapraz marjinlerde; hesabınızdaki kripto paralara ilişkin tüm açık pozisyonların marjin gereksinimleri toplamının, hesabınızda bulunan kullanıma açık kârlardan daha düşük olması halinde, bu durumda hesabınızda yeter miktarda marjin olduğu sonucu çıkar.

İzole ve çapraz marjinin karşılaştırılması

İzole ve çapraz marjinin nasıl işlediğinin ve birbirlerine göre farklarının neler olduğunun bilinmesi, kripto piyasalarında yatırımları bulunanlara açık pozisyonda bulunan kripto paralarıyla ilgili likidasyon riskinin takip ve kontrol edilebilmesi yönünden imkanlar sunar.

Buna ilaveten kripto para alım ve satımlarında sermayelerini daha etkin bir şekilde kullanabilmeleri için zemin hazırlar.

İzole marjinin artıları

İzole marjinin kripto para piyasalarındaki yatırımcılara açık pozisyonları hakkında çok geniş kontrol alanı sağlaması, özellikle kaldıraç oranlarını yüksek tutmak isteyen piyasa spekülatörleri açısından çok daha cazip olmaktadır.

Yine izole marjinde her ne kadar açık pozisyonların likidasyona uğrama ihtimallerinin daha fazla olacağı düşünülse de kripto para hesaplarında biriken tutarların toplamı değil, sadece her bir açık pozisyon için ayrılan pozisyon marjini kendi başına riske edilmiş olur.

İzole marjinde ayrıca, açık pozisyonda bulunan kripto paralara ilişkin marjin tutarlarının yönetimi ve bu pozisyonlara yeniden marjin eklenebilmesi de imkanlar dahilindedir. Böylece yatırımcıların açık pozisyonlardaki likidasyon riskini asgariye indirebilmeleri mümkündür.

İzole marjinin eksileri

Yukarıda saydığımız bütün iyi taraflarının yanı sıra izole marjinin bazı avantajsız tarafları da mevcut. Bir kripto para yatırımcısının izole marjin uyguladığı bir pozisyona ait marjinin azalması durumunda, yatırımcının diğer bakiyeleri toplamı ne kadar yüksek olsa da, bu pozisyonun likidasyona uğraması kaçınılmaz olacaktır.

Bir diğer taraftan, yatırımcıların açık pozisyonları için yaptıkları izole marjin uygulamaları bu pozisyonları likidasyon yönünden daha yüksek risklere açık hale getirecektir. Bu nedenle izole marjin uygulanan açık pozisyonların sürekli olarak takip edilmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.

Çapraz marjinin artı ve eksi yönleri

Çapraz marjinde ise, kripto para yatırımcıları kazanç tutarlarının hepsi ile birden risk altına girmiş olurlar. Bu sebeple kripto piyasasında yaşanacak gelişmelere göre, yatırım yapılan kripto paranın fiyatının likidasyon sınırının altına inmesi halinde, mevcut bakiyenin tamamı için zarar etme olasılığı söz konusu olur.

Tabii bir de çapraz marjinde, marjinin otomatik olarak dağıtılmasının yatırımcıların pozisyonlar üzerindeki denetim yetkilerini kısıtladığı açıkça görülmektedir.

Marjin işlem nasıl yapılır, çapraz izole marjin nedir, farkları ve avantajları ile dezavantajları nelerdir sorularını cevapladığımız bu yazımızın da sonuna geldik. Yazımızın kripto para piyasalarıyla ilgilenenlere yararlı olmasını diler, bir başka yazımızda görüşmek üzere hepinize kârı yüksek, riski düşük yatırımlar dileriz.