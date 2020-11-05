“Parti içine Türkiye müdahalesi”

UBP’nin kurultaya iki gün kala yeni formül arayışına girişmesinin Türkiye müdahalesi sonucu olduğu öne sürüldü.

Havadis’e konuşan UBP’li kaynak Türkiye’nin müdahalesinin de parti içinden davet edildiğini savundu. Kurultayda genel başkanlık seçiminin ikinci turunu kazanacağına kesin gözüyle bakılan Faiz Sucuoğlu’nun başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere partinn bir bölümü ile arasının bozuk olduğu ve genel başkan dolayısıyla Başbakan adayı olması halinde gerilimin yükseleceği yönünde Tükiye’deki yetkililere haberler uçurulduğunu savunan kaynak “bunun üzerine bir de Sucuoğlu’nun şimdiden bakanlık sözü verdiği kişilerin Türkiye tarafından istenmemesi tuz biner oldu” dedi.

“Tatar bizzat müdahil oldu”

Havadise konuşan kaynak Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın da konuya bizzat müdahil olduğu ve Türkiyeli yetkililere “genel başkan seçilirse hükümeti kurma görevini ona vermek zorundayım. Ancak hükümeti kursa bile bu kritik dönemde benimle uyumlu çalışacağına inanmıyorum.” şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.

Örgütler ayaklandı

Haberin parti içinde duyulmasının ardından birinci turda en yakın rakibine 601 oy fark atarak seçilmesine katkı koydukları Faiz Sucuoğlu’nun bu şekilde bir komploya maruz kalmasına birçok örgüt başkanı tepki gösterdi.

Sucuoğlu’na yakın bir kaynak “haber duyulduğu andan itibaren Sucuoğlu’nun telefonu susmadı. Yüzlerce destek mesajı geldi. ‘Çekilmeye zorlanırsan biz de istifa ederiz’ şeklinde mesajlar gönderdiler” dedi.