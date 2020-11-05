Kurultay yapılacak: İkisi de çekilecek

UBP Meclis grubu genel başkanlık için ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.

Toplantıda Cumartesi günü yapılması planlanan 11. Olağanüstü kurultayda genel başkanlık için ikinci tura kalan iki adayın yarıştırılmaması için formül arandı.

Havadis’in UBP’deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, genel başkan vekili Ersan Saner her iki adayın çekilmesi yönünde formül masaya koyduğunu öğrendi. Buna göre Anayasa ve siyasi partiler yasasının ihlalini önlemek üzere Cumartesi günü 11. Olağan üstü kurultay toplanacak. Sucuoğlu ile Taçoy divan başkanı Töre’ye adaylıktan çekildiklerine ilişkin dilekçe verecek. Böylelikle 11. Olağanüstü kurultay başkanlık seçimi sonuçsuz kalarak tamamlanacak.

12.olağan üstü kurultay toplanacak

Kurultayın sonuçsuz tamamlanmasının ardından UBP tüzüğü dahilindeki 45 günlük süre gözetilerek 12. Olağanüstü kurultay toplanacak. Kurultayda tek aday olarak parti genel sekreteri ve başkan vekili Ersan Saner olacak. Saner, genel başkan seçilmesinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilecek.

Olağan kurultay zamanında yapılacak

Ersan Saner başkanlığındaki UBP 2021 yılında olağan kurultayını gerçekleştirecek. Ancak uzlaşılan formüle göre olağan kurultayda Saner aday olmayacak.

Sucuoğlu terk etti

Bu arada birinci tur seçimde rakibi Taçoy’a 601 oy fark atan Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, toplantıyı terk etti. Havadis’e konuşan kaynak, Sucuoğlu’nun alternatifleri ve hukuki durumu değerlendirmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldiğini henüz Meclis Grubunda bulunan formülü onaylamadığını ifade etti.