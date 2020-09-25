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Parkta 9 karatlık elmas buldu

25 Eylül 2020
9 karatlık elmas






ABD’de bir banka yöneticisi Arkansas eyaletinde parkta yürürken 9 karatlık elmas buldu. Talihli elması önce cam sandığını yapılan incelemenin ardından elmas olduğunu söyledi.







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25 Eylül 2020

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