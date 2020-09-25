Parkta 9 karatlık elmas buldu

ABD'de bir banka y\u00f6neticisi Arkansas eyaletinde parkta y\u00fcr\u00fcrken 9 karatl\u0131k elmas buldu. Talihli elmas\u0131 \u00f6nce cam sand\u0131\u011f\u0131n\u0131 yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan elmas oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\nAmerika Birle\u015fik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde parkta elmas bulundu.\r\n\r\nBir bankada y\u00f6neticilik yapan Kevin Kinard arkada\u015flar\u0131yla Elmas Krateri Eyalet Park\u0131'nda y\u00fcr\u00fcyordu.\r\n\r\nYerde parlak bir cisim g\u00f6ren Kinard, cama benzetti\u011fi cismi al\u0131p \u00e7antas\u0131na att\u0131.\r\n\r\nYerel halk\u0131n elmas bulmak i\u00e7in gitti\u011fi park\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda cam sand\u0131\u011f\u0131 cismi yetkililere g\u00f6sterdi. Yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan Kevin Kinard'\u0131n 9.07 karatl\u0131k bir elmas buldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. Kinard yerden kristale benzeyen b\u00fct\u00fcn cisimleri toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBanka y\u00f6neticisinin buldu\u011fu elmas, park tarihindeki en b\u00fcy\u00fck ikinci elmas olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\nYetkililer bu y\u0131l Elmas Krateri Eyalet Park\u0131 246 elmas bulundu. Elmaslar\u0131n toplam a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 59.25 karat olarak \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n