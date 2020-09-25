Ukrayna’da askeri uçak düştü: 22 ölü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Harkov bölgesinde An-26 tipi bir askeri nakliye uçağının düştüğünü açıkladı. Harkov Valisi, yaptığı açıklamada olayda 22 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde An-26 tipi bir askeri nakliye uçağı düştü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı‘nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Bu akşam Harkov bölgesinde, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait An-26 uçağı kaza yaptı. Uçak, iniş sırasında düştü. Uçakta mürettebatının yanı sıra, Ukrayna Hava Kuvvetleri Harkov Üniversitesi öğrencileri de vardı. Ölenler ve yaralananlar var. Bilgi netleştiriliyor” ifadeleri yer aldı.

Görgü tanıkları, olay yerinden 2 kişinin ambulansla götürüldüğünü bildirdi. Yerel basın, ön belirlemelere göre uçağın eğitim uçuşu yaptığını aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: 20 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, düşen uçakta 5 mürettebat üyesi toplam 23 kişinin bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Harkov Valisi: Ölenlerin sayısı 22’ye yükseldi

Harkov Valisi Aleksey Kuçer ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Olay yerindeyim. Ön verilere göre uçakta, aralarında 7’si subay ve 21’i öğrenci 28 kişi bulunuyordu. Maalesef 22 kişi öldü, birinin durumu ağır olmak üzere 2 kişi hayatta, 4 kişinin durumu şu an bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi söz konusu rakamları doğruladı.

Zelenskiy Harkov’a gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yarın, An-26 askeri nakliye uçağının düştüğü Harkov bölgesine gideceğini açıkladı.

Zelenskiy, Telegram kanaldan yaptığı paylaşımda “Trajedinin tüm koşullarını ve nedenlerini araştırmak için acilen bir komisyon oluşturuyoruz. İlgili emri Başbakan’a verdim. Olay yerinde arama kurtarma ekibi çalışıyor. Yarın Harkov bölgesine gidiyorum” ifadelerini kullandı.