Paris’te sarı yeleklilere eylem yasağı

Fransa’da sarı yeleklilerin cumartesi günü başkent Paris’in Champs-Elysees Caddesi’nde ve Notre Dame Katedrali çevresinde yapmayı planladığı gösterinin yasaklandığı bildirildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sarı yeleklilerin cumartesi günü Paris’in Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık Notre Dame Katedrali’nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedildi.

Fransız yetkililer, geçen haftalarda da sarı yeleklilerin Paris’in simgelerinden Champs-Elysee Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin vermemişti.

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 5’inci ayını doldurdu.