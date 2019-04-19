900 Bin TL’lik büyük ikramiye 51509 numaralı bilete çıktı

Devlet Piyangosu’nun 18 Nisan tarihli çekilişinde büyük ikramiye 51509 numaralı bilete isabet etti.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satıldı.

Öte yandan, 300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Nisan için biletler 20 TL olarak bugünden itibaren satışa sunuldu.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabileceği,belirtilerek, biletlerin resmi siteden kontrol edilmeden atılmaması önerildi.