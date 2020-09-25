Paris’te bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te Charlie Hebdo karikatür dergisinin bulunduğu eski binasının etrafına bıçaklı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te iki kişi olduğu belirtilen saldırganlar 4 kişiyi bıçaklayıp kaçtı. Saldırganlardan biri yakalanırken, 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha önce silahlı saldırıya uğrayan Charlie Hebdo karikatür dergisinin bulunduğu eski binasının etrafına güvenlik kordonu oluşturuldu.

Fransa’nın başkenti Paris‘te hareketli dakikalar yaşanıyor.

Paris polisi dört kişinin bıçakla yaralandığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

İki kişi olduğu belirtilen saldırganların eylemden sonra kaçtığı bildirildi.

Saldırının eskiden Charlie Hebdo dergisinin bulunduğu binada düzenlendiği aktarıldı.

Polis saldırı sonrası Charlie Hebdo binasının etrafında güvenlik kontrolü oluşturuldu.

YENİDEN

Dergi geçtiğimiz günlerde yayımladığı kapakta, Hz. Muhammed‘e ithafen “Aptallar tarafından sevilmek zordur” cümlesine yer vermiş, karikatürde “Muhammed köktencilerle uğraşıyor” yazmıştı.

Kapakta ayrıca 2005’te Danimarka’da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006’da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed’e hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Dergide, Ocak 2015’te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed’i konu eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.

Paris’te 7 ve 9 Ocak 2015’te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti.