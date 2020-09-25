Dünya

Çin yılda 1 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor

25 Eylül 2020
Çin Covid-19 aşısı






Çin, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı halen geliştirmekte olan aşılar yaygın kullanıma sunulduğunda yılda 1 milyar doz Covid-19 aşısı üretebilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.







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25 Eylül 2020

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