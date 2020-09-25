7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014’teki Kobani Olayları sırasında HDP MYK üyesi olan ve halen partinin milletvekilleri arasındaki 7 kişi hakkında Anayasa’nın 83. maddesi gereği dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini açıkladı.