7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 Kobani olaylar\u0131 sebebiyle haklar\u0131nda soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lan 7 milletvekili hakk\u0131nda fezleke d\u00fczenlenece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAnkara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, 2014'teki Kobani Olaylar\u0131 s\u0131ras\u0131nda HDP MYK \u00fcyesi olan ve halen partinin milletvekilleri aras\u0131ndaki 7 ki\u015fi hakk\u0131nda Anayasa'n\u0131n 83. maddesi gere\u011fi dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 talebiyle fezleke d\u00fczenlenece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAnkara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n"Olay tarihlerinde Halklar\u0131n Demokratik Partisi MYK \u00fcyesi olan ve h\u00e2len Halklar\u0131n Demokratik Partisi milletvekili olduklar\u0131 anla\u015f\u0131lan (7) ki\u015fi hakk\u0131nda, Anayasa\u2019n\u0131n 83. Maddesi gere\u011fince ayn\u0131 soru\u015fturma kapsam\u0131nda milletvekili dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 talebiyle Fezleke d\u00fczenlenecektir."\r\nD\u00fczenlenen operasyon kapsam\u0131nda 24 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Soru\u015fturma kapsam\u0131nda toplam 82 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHDP g\u00f6zalt\u0131lara 'Bu bir intikam operasyonu' diyerek tepki g\u00f6sterdi\r\n\r\nAnkara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, 2014'teki "Kobani eylemleriyle" ilgili olarak Ankara merkezli 7 ilde ba\u015flat\u0131lan operasyonda 82 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131. Bu ki\u015filer aras\u0131nda HDP'nin eski milletvekilleri, Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu \u00fcyeleri ve belediye ba\u015fkanlar\u0131 da var.\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015fsavc\u0131l\u0131k daha sonra 6-8 Ekim Olaylar\u0131 s\u0131ras\u0131nda HDP MYK \u00fcyesi, halen de partinin milletvekili olan 7 ki\u015fi hakk\u0131nda, Anayasa'n\u0131n 83. Maddesi gere\u011fi ayn\u0131 soru\u015fturma kapsam\u0131nda milletvekili dokunulmazl\u0131klar\u0131n\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131 talebiyle fezleke d\u00fczenlenece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nHDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mithat Sancar, g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 sonras\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu bir intikam operasyonudur" dedi ve 6-8 Ekim olaylar\u0131n\u0131n sorumlusunun partisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Muhalefete "anti fa\u015fist bloka destek" \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan Sancar, iktidar\u0131n HDP'den korktu\u011funu savundu ve "Kaybettik\u00e7e sald\u0131r\u0131yorlar, sald\u0131rd\u0131k\u00e7a daha fazla kaybediyorlar" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\nHDP'li Kars Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ayhan Bilgen ile eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder, Altan Tan, Nazmi G\u00fcr, Emine Beyza \u00dcst\u00fcn, Emine Ayna ve MYK \u00fcyesi Alp Alt\u0131n\u00f6rs'\u00fcn de aralar\u0131nda bulundu\u011fu \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nS\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder'in, Aksaray'da kald\u0131\u011f\u0131 bir otelde ter\u00f6rle m\u00fccadele \u015fubesi ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAnkara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131: 7 ilde 82 \u015f\u00fcphelinin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131na karar verildi\r\n\r\n\r\nAnkara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u00dclke genelinde meydana gelen eylemlerde soka\u011fa \u00e7\u0131kma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapan PKK\/KCK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ve s\u00f6zde \u00f6rg\u00fct y\u00f6neticileri ile baz\u0131 siyasi parti y\u00f6netici ve partililer hakk\u0131nda, Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z Ter\u00f6r Su\u00e7lar\u0131 Soru\u015fturma B\u00fcrosunca 2014\/146757 say\u0131 ile soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f, soru\u015fturma kapsam\u0131nda Selahattin Demirta\u015f ve Figen Y\u00fcksekda\u011f \u015eeno\u011flu tutuklu bulunmakta olup gelinen a\u015fama itibar\u0131yla Ankara merkezli 7 ilde, 25 Eyl\u00fcl 2020 tarihinden ge\u00e7erli olmak \u00fczere 82 \u015f\u00fcphelinin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131na karar verilmi\u015ftir. Karar gere\u011fi \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalara Ankara \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc TEM \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince devam edilmektedir" denildi.\r\n\r\n\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada olaylar s\u0131ras\u0131nda "37 nitelikli adam \u00f6ld\u00fcrme, 29 adam \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 al\u0131koyma, 395 h\u0131rs\u0131zl\u0131k, 15 ya\u011fma, 308 i\u015f yeri ve konut dokunulmazl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ihlal, 13 T\u00fcrk bayra\u011f\u0131n\u0131 yakma, 7 Atat\u00fcrk'\u00fc Koruma Kanunu'na muhalefet su\u00e7unun i\u015flendi\u011fi, ayr\u0131ca 326 g\u00fcvenlik g\u00f6revlisi ile 435 vatanda\u015f\u0131n yaraland\u0131\u011f\u0131" belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\nHaklar\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilen HDP'li 24 ismin "ayn\u0131 dosya kapsam\u0131ndaki ki\u015filerin ka\u00e7mas\u0131 ve soru\u015fturma ile ilgili delillerin karart\u0131lmas\u0131n\u0131n, yok edilmesinin \u00f6nlenmesi i\u00e7in" 24 saat boyunca avukatlar\u0131 ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmemesine karar verildi.\r\n\r\n\r\n\r\nHDP: Bu bir intikam operasyonudur\r\n\r\n\r\nHDP'den g\u00f6zalt\u0131larla ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise "Partimize kar\u015f\u0131 bu sabah ba\u015flat\u0131lan intikam sald\u0131r\u0131s\u0131n\u0131n karar\u0131 d\u00fcn yap\u0131lan MGK toplant\u0131s\u0131nda, savc\u0131n\u0131n Saray'daki d\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reninde al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.\u00a0AKP-MHP blo\u011fu kaybettik\u00e7e muhalefeti tasfiye etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. HDP sizin darbelerinize boyun e\u011fmedi, e\u011fmeyecek" denildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTwitter payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 ge\u00e7in, 3\r\n\r\n\r\n\r\nTwitter payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n sonu, 3\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHDP E\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mithat Sancar da g\u00f6zalt\u0131lara ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Bu bir intikam operasyonudur. Yarg\u0131 uzun s\u00fcredir oldu\u011fu gibi iktidar\u0131n sopas\u0131n\u0131 kullanmaktad\u0131r. 6-8 Ekim olaylar\u0131n\u0131 sorumlusu partimiz de\u011fildir" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n"Kobani eylemlerinin ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in defalarca Meclis'te ara\u015ft\u0131rma \u00f6nergesi verdik. Tamam\u0131 iktidar taraf\u0131ndan reddedildi. Hakikat\u0131 ortaya \u00e7\u0131karacak adil bir soru\u015fturma y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcrse iktidar elindeki propaganda imkan\u0131n\u0131 kaybedecekti. O nedenle o d\u00f6nemin karanl\u0131kta kalmas\u0131n\u0131 istiyorlar" diyen Sancar, Kobani olaylar\u0131nda kimlerin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin bir rapor haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun payla\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\nPartisine 7 Haziran 2015 se\u00e7imlerinden beri "sistematik sald\u0131r\u0131" ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6yleyen Sancar, "Elimizdeki demokratik imkanlar\u0131n tamam\u0131n\u0131 kullanarak m\u00fccadeleyi s\u00fcrd\u00fcrece\u011fiz" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n