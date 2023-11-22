PARA PARA PARA

Kuzey Kıbrıs’ta alın teriyle çalışıp geçinmeye çalışan insanlar, son yıllarda boşuna çabalamaktadırlar.

Birçok aile ,meslek öğretme yerine, siyasilere dayanarak çocuklarına DEVLET İÇİNDE bir görev bulmaya çalışmaktadır. Bu durum ise devlet içerisinde BÜROKRASİNİN GÜÇLENMESİ , hantal bir yapının oluşması ve DEVAMLI AÇIK VEREN BİR BÜTÇE’ye yol açmaktadır.

Ülke içerisinde kalifiye elemanlar, daha iyi bir ücret verdikleri için, Güney Kıbrıs’a çalışmaya yönelmektedirler. Kuzey’de yeterli kalifiye eleman bulunamadığı için, bu elemanlar Türkmenistan’dan, Bengaldeş’ten Pakistan’dan ve diğer ülkelerden getirtilen kişiler olmaktadırlar.

Bu yetmezmiş gibi, okumak görünümüyle Kuzey Kıbrıs’a gelen birçok Afrika kökenli insan da kaçak olarak ucuza çalıştırılmaktadır.

Yabancı işgücü, ülke içerisinde yaratılan artı-değerin YURT DIŞINA gönderilmesine yol açmaktadır.

Çalışmak amacıyla kendi ülkesini terk eden insanlar, Kıbrıs’ta kazandıkları paraları ailelerine göndermek zorundadırlar. Bu durum ise Kuzey’de daralan bir ekonominin ana sebeplerinden biri olmaktadır.

Toplumsal yoksullaşmanın yanı sıra, hemen hemen her bölgede arazi ve tarla satışları artmıştır.

Tarlasını satan insanların bir çoğu mülksüzleşmekte ve bir süre sonra aldıkları paralar da heba edilmektedir.

Artan hayat pahalılığı, Türklerin evlatlarına ev yapma şansını alabildiğine zorlaştırmıştır. Ancak Rusya’dan, İran’dan Ukrayna’dan , İngiltere ve diğer ülkelerden zengin insanlar, arazi ve bina almak için, Kuzey Kıbrıs’a üşüşmeye başlamıştır.

Bu hızla gidilirse, Kuzey Kıbrıs’ta her geçen gün mülksüzleşen Türkler’in nüfusu, yabancıların yanında azınlıkta kalacaktır.

Zaten VATANDAŞLIK konusunda KKTC’nin berrak bir politikası yoktur. Türkler, bir müddet sonra Kuzey’de azınlık durumuna düşecektir.

Kara para , yasadışı faaliyetler sonucu elde edilen para , mal veya değerler olarak tanımlanmaktadır. Dünyada yasadışı yollardan büyük miktarlarda gelir elde edilmektedir.

Kıbrıs’ın Güneyinde KARA PARA eskiden beri önemli bir sorundu. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs’ta da önemli oranda KARA PARA akışı olduğu yazılmaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta gece Kulüpleri, Gazinoların yanı sıra , ev alım satımında, arazi alımlarında önemli miktarda kara paranın kullanıldığı yabancı gazetelerde manşetten verilmektedir.

Kara Para Egemenliği, maliyetlerin alabildiğine artması ve ülkede yaşayanların alım gücünün sıfırlanmasıyla sonuçlanmaktadır.

Çok parası olanlar, mantıksız rakamları kolaylıkla vermekte ve bu da ülkede yaşayanları alabildiğine yoksullaştırmaktadır.

NAPOLYON “Para, Para,Para”özdeyişini yıllar önce söylemişti. Bunun anlamını, Kıbrıslılar her geçen gün derinden hissederek, anlayacaklardır.